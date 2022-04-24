الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واساختتم المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم مشاركته في الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه المقام في البرتغال، بتحقيق برونزية عن طريق اللاعب فرج الناشري في منافسات القتال لوزن تحت 84 كجم.ومثل الأخضر في البطولة 4 لاعبين من المصنفين ضمن الـ100 على مستوى العالم بمنافسات القتال، وهم: طارق حامدي، وفهد الخثعمي، فرج الناشري، وسلطان الزهراني، تحت إشراف المدرب الكابتن منير فقير.ففي منافسات وزن تحت 67 كجم ، شارك فهد الخثعمي وخرج من الدور الأول، وشارك في منافسات وزن تحت 75 كجم سلطان الزهراني وخرج بعد تأهله إلى دور الثمانية، وشارك في وزن فوق 84 كجم طارق حامدي الذي خرج بعد تأهله إلى دور الثمانية.// انتهى //22:11ت م0132