رفحاء 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسشرعت أمانة منطقة الحدود الشمالية بزراعة الزهور الصيفية بالمحافظة،وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد البيئي .وأوضحت الأمانة أنه بُدئ بزراعة أكثر من 50 ألف زهرة حتى الآن، وذلك في شارع الأربعين والطريق الدولي, مؤكدةً جاهزية ما يزيد عن 110,000 زهرة في مشاتل البلدية من نوع زهور زينيا، وماري قولد لزراعتها بالشوارع الرئيسية للمحافظة.يُذكر أن أمانة منطقة الحدود الشمالية تسعى لتغطية غالبية الطرقات والحدائق العامة والميادين في رفحاء بالزهور متنوعة الأشكال والأصناف،بما يتناسب مع جودة الحياة والمظهر العام.// انتهى //22:14ت م0134