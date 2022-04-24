باريس 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأظهرت التقديرات الأولية التي نشرتها مراكز الاستطلاع الفرنسية اليوم تقدم إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبن في الجولة الثانية والحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وأشارت التقديرات إلى أن ماكرون حصد ما يقارب 58,2% من الأصوات، متقدماً على المرشحة لوبن التي حازت على ما يقارب 42,4% من الأصوات، فيما امتنع عن التصويت نحو 29,8% من المواطنين الفرنسيين.// انتهى //22:45ت م0135