أبها 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عددًا من قيادات شرطة المنطقة وضباطَ الصف مائدة الإفطار في الصالة الملكية بأبها.وأشاد سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود والعناية في أداء العمل الأمني، إلى جانب سرعة التفاعل مع البلاغات، مؤكدًا سموه أن رجال الأمن لَبِنَةٌ من اللبنات الأساسية في مجتمع عسير، بما يقدمون من خِدْمَاتِ جليلة للمنطقة وزوارها،إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار للوطن ومقدراته.وكان في استقبال سموه عند وصوله مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالله العصيمي،الذي قَدَّمَ عرضًا مرئيًّا استعرض خلاله الخطط الإستراتيجية لتطوير العمل الإداري والعسكري في القطاع، والخطط التطويرية لمباني الشرطة من خلال تحسين الواجهات وتحسين و تطوير نقاط الضبط الأمني في المنطقة.وفي نهاية اللقاء استعرض أفراد الشرطة الأعمال التي يقومون بها في الإدارات التابعة للشرطة - كلٌّ حسب اختصاصه-وكيفية التميز في أداء المهام.// انتهى //22:55ت م0137