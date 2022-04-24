الخبر 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى اليوم، المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ، حيث اطمأن سموه على صحتهم، سائلاً الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.وقدم سمو أمير المنطقة الشرقية الهدايا لهم بهذه المناسبة، ثم تجول في عدد من أقسام المستشفى، بحضور معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ومدير عام الشؤون الصحية بالشرقية رئيس لجنة أصدقاء المرضى الدكتور إبراهيم العريفي، وأعضاء اللجنة.وثمن معالي رئيس الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش زيارة سمو الأمير سعود بن نايف للمرضى المنومين، والاطمئنان على صحتهم ، وتفقده للمشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي، مثل المختبرات الطبية، ووحدة الأشعة التداخلية، وحده عمليات جراحة الكلى وتفتيت الحصوات ، ما يدل على حرص سموه على أهمية رفع مستوى الخِدْمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعمًا وارتقاءً لمنظومة الخِدْمات الصحية في المنطقة الشرقية.من جهته أكد رئيس لجنة أصدقاء المرضى الدكتور إبراهيم العريفي أن إسهامات رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء مستمرة في تقديم الدعم المادي لتأمين الأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بالمنطقة، وكذلك توفير احتياجات المرضى، وخدمتهم وتقديم الدعم لهم، وتأمين احتياجاتهم من المستلزمات الطبية، حيث قدم رجال الأعمال خلال الزيارات الرمضانية لمستشفيات المنطقة الرئيسة وعددها 7 مستشفيات، دعما ماديا للجنة تجاوز 4.5 ملايين ريال لتوفر التجهيـزات والمستلزمات الطبية.وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء عن فخر اللجنة بكونها أول لجنة أصدقاء للمرضى تُؤسس بالمملكة منذ أكثر من 40 عاماً، استطاعت – ولله الحمد- ككيان مؤسسي راسخ أن تكون وعاءً مُحفزًا لقطاع الأعمال بالتبرع وتقديم أعمال الخير، وأن تمثل تجسيدا واقعيا لفكرة الشراكة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.// انتهى //23:11ت م0139