الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (7) أشخاص، (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية و(3) مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة، وتنفيذ حوادث سلب باستخدام مركبة مسروقة (استُردت)، وضبط بحوزتهم سلاح ناري و(11) قرصًا مخدرًا و(35) جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأُوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //23:13ت م0140