القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقاهرة اليوم، وجمع قادة مصر والأردن والإمارات، مؤكداً أن هذا الاجتماع الاستثنائي في أهميته وتوقيته، يُجسد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، ويمثل خطوة محورية تعزز التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك.وأوضح العسومي في بيان له اليوم، أن هذا الاجتماع يمثل قيمة نوعية مضافة إلى الجهود العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، مشيداً بجهود قادة الدول الثلاث من أجل استعادة التهدئة في القدس، ووقف التصعيد بكافة أشكاله.// انتهى //23:41ت م0142