سياسي / الأمانة العامة لمجلس التعاون تناقش سبل التعاون مع المملكة المتحدة
الأحد 1443/9/23 هـ الموافق 2022/04/24 م واس
الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واس
استقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، اليوم بمقر الأمانة العامة، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية اليمن ريتشارد أوبنهايم، .
ونوقش خلال الاجتماع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والتنموية في اليمن، ومخرجات المشاورات اليمنية التي عقدت في الأمانة العامة، كما نُوقشت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
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