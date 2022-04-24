الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واساستقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، اليوم بمقر الأمانة العامة، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية اليمن ريتشارد أوبنهايم، .ونوقش خلال الاجتماع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والتنموية في اليمن، ومخرجات المشاورات اليمنية التي عقدت في الأمانة العامة، كما نُوقشت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.// انتهى //23:54ت م0144