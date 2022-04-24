عرعر 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية ساعد الخيرية بعرعر ٣٣٧٨٣ وجبة إفطار صائم خلال 21 يوم الماضية، في ستة مواقع ثابتة ومتحركة، وذلك ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وأوضحت الجمعية، بأن أكثر من 50 متطوعا ومتطوعة شاركوا في إعداد وتوزيع الوجبات، بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.// انتهى //23:55ت م0145