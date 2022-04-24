الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستغلب فريق ليفربول على ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء 2-0, يوم أمس في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما بقي إيفرتون في المركز الـ 18 برصيد 29 نقطة.// انتهى //00:06ت م0001