جدة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.وبيّن المركز أن المحافظات تشمل الخرمة والموية ورنية وتربة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة صباحاً.// انتهى //00:37ت م0003