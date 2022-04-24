الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، ورئيس رابطة الاتحادات الدولية (GAISF) إيفو فيراني أمس، عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023م، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائب رئيس رابطة الاتحادات الدولية ستيفنفوكس، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، وتحققت على إثره استضافات على المستوى الإقليمي والعالمي، أظهرت كفاءة التنظيم والاحترافية العالية للمملكة في جذب الأحداث الرياضية وتنوع الألعاب.وأشار سموه إلى أن هذا الحدث هو امتداد للاستضافات العالمية التي جعلت المملكة مركزاً عالمياً لكبرى الأحداث الرياضية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مجتمع نابض بالحياة يتمتع باقتصاد متنوع ومزدهر، كما أن المملكة تملك البنية التحتية الجاهزة لتنظيم هذا الحدث الذي يضم 15 لعبة فنون قتالية، مضيفاً نسعد جميعا باستضافة العديد من أبطال العالم في هذه الألعاب.من جهته أكد رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولية، أن الحدث جزء من مذكرة تفاهم بين الجمعية واللجنة الأولمبية الدولية، مبيناً أن المملكة لن تنظم حدثاً رياضياً وحسب، بل ستنظم حدثاً ثقافياً أيضاً ، كون تاريخ الألعاب القتالية يمتد لآلاف السنين، قائلاً :" تُعد المملكة خياراً مثالياً لاستضافة الحدث، خاصة بعد الجائحة العالمية، وستكون هناك ورش عمل مقدمة من أساتذة الدفاع عن النفس، ومؤتمرات تعليمية، وأول حفل عالمي لفنون الدفاع عن النفس لتكريم أساطير فنون الألعاب الـ15 خلال فترة إقامة الدورة".يذكر أن المملكة فازت باستضافة الدورة خلال أعمال الجمعية العمومية الرابعة والعشرين للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التي عقدت مايو 2021م، حيث تضم الدورة ألعاب: الآيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.// انتهى //00:39ت م0004