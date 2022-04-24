عرعر 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، المعزين في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز - رحمها الله -.وقال سموه خلال استقباله المعزين من القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المنطقة : "نحمد لله على قضائه وقدره، وندعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز عنها، وأن يجعلها من المرضيين الذين رضي عنهم وقبلهم قبولاً حسناً".وقدر سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للمعزين حضورهم ومواساتهم، وقال: نحن ولله الحمد في هذه البلاد على قلب رجل واحد، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة وهذا النهج النبيل، الذي يجسد القيم الراسخة لقيادة المملكة الحكيمة وشعبها المعطاء، معرباً عن شكره لكل من قدم العزاء حضورًا، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو عبر البرقيات، وعبر منصات الإعلام المختلفة، داعياً الله ألا يري الجميع أي مكروه.// انتهى //01:22ت م0007