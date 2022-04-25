رفحاء 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية أمس، برامجها وأنشطتها، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة في 23 حلقة حفظوا من خلالها 269 جزءاً من القرآن الكريم وراجعو 1,943 من محفوظهم السابق.ويهدف البرنامج إلى تعليم أفراد المجتمع تلاوة القرآن الكريم وحفظه وأحكام تجويده بما يعود عليهم بالأجر والمثوبة.// انتهى //01:49ت م0008