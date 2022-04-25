الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على ضيفه منتخب قطر بنتيجة 4 - 0 ، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.جاء ذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.// انتهى //02:04ت م0009