رفحاء 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 950 سلةً رمضانيةً و 1,000 قسيمةٍ شرائيةٍ، اشتملت على مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، و 5,700 كرتون من التمور، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 2,800 وجبة إفطار للصائمين حتى نهاية الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم؛ بهدف تنمية الجوانب الخيرية، وإحياء السنة، بمشاركة 23 متطوعًا معتمدًا.وسددت الجمعية فواتير كهرباء وإيجارات منازل لمستفيديها الأكثر حاجة بمبلغ 20,000 ريال، وتوزيع 7 ثلاجات و 15 مكيفاً، وإيداع الكفالة الشهرية لـ 15 أسرة ترعاها الجمعية، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2"، الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //02:06ت م0010