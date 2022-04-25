القاهرة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسخسر فريق المصري البورسعيدي أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الليلة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في "برج العرب" بالإسكندرية يوم الأحد الماضي بين الفريقين انتهت بفوز المصري على حساب نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفريق المغربي إلى الدور نصف النهائي للكونفدرالية، فيما ودع المصري المسابقة القارية.// انتهى //03:12ت م0011