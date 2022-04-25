ينبع 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسشهدت المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، إحياء العديد من الفعاليات التاريخية التي تقام بمناسبة شهر رمضان المبارك.ومن الفعاليات التي أقيمت، فعالية "المسحراتي"، حيث تم تأدية دور المسحراتي في مشهد تمثيلي وجاب بعض الشوارع المحيطة بالمنطقة التاريخية مذكراً بدور المسحراتي في ذلك الوقت، الذي كان ينبه الناس لدخول وقت السحور في ضل غياب وسائل التقنية الحديثة المتواجدة حالياً.كما أقيمت العديد من الألعاب الشعبية القديمة التي كانت تُقام في أحياء ينبع، حيث قدم مشهد من طفلتان وهو عبارة هرس "حب الشربة" الوجبة الرمضانية الشهيرة عن طريق ما يسمى في ذلك الوقت بالمهراس، الذي ينوب عن المطحنة الكهربائية في الوقت الحالي، وأيضاً مشهد جلب الماء من الآبار العميقة عن طريق المحالة والدلو والحبال الطويلة.// انتهى //03:29ت م0013