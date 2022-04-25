المدينة المنورة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، توزيع (2,731,654) وجبة إفطار صائم للمصلين والزائرين في المسجد النبوي‬ خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك.ويقوم بتوزيع وجبات الإفطار 3 آلاف متعهد تغذية وأكثر من 1500 متطوّع كرسوا جهودهم لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.// انتهى //03:34ت م0014