رمضان / أكثر من (2.7) مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك
الاثنين 1443/9/24 هـ الموافق 2022/04/25 م واس
المدينة المنورة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واس
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، توزيع (2,731,654) وجبة إفطار صائم للمصلين والزائرين في المسجد النبوي خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك.
ويقوم بتوزيع وجبات الإفطار 3 آلاف متعهد تغذية وأكثر من 1500 متطوّع كرسوا جهودهم لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
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