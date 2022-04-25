سكاكا 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسبدأ تجمع الجوف الصحي بالإعداد لصياغة خطته الإستراتيجية الخمسية بالتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، وبما يتناسب مع احتياجات منطقة الجوف.ويقوم فريق إعداد وصياغة الخطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ ورش العمل من أجل رصد وتصميم المدخلات وتحليلها ومناقشتها، وكذلك رصد التحديات والتطلعات، بالإضافة إلى مناقشة خيارات النموذج التشغيلي.ويسعى التجمع لمشاركة أهالي المنطقة والذين يعدون من أهم المدخلات المؤثرة في صياغة الخطة، حيث تم بناء استبانة بغرض استطلاع آرائهم، اشتملت على ثلاثة أبعاد رئيسية متمثلة في جودة الخدمات ومدى توفرها ورضا المستفيد، وطلب مقترحات وتطلعات الأهالي كشريك إستراتيجي في بناء الخطة.ويطلع فريق عمل تجمع الجوف الصحي إلى أن تحقق الاستبانة الأهداف المنشودة منها، مثمناً تفاعل المجتمع من كل المدن والمحافظات.// انتهى //03:59ت م0015