ينبع 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية روافد النسائية الخيرية بمحافظة العيص ٢٠٠ سلة غذائية رمضانية متنوعة من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين، والتي تمثل الدفعة الثالثة من خطة التوزيع للجمعية.وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية ابتسام الجهني، أن السلال الغذائية تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مشيرة إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها بمشاركة متطوعين الجمعية، داعية أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية؛ لمساعدة الفئات المحتاجة.يذكر أن الدفعة الأولى والثانية تضمنت توزيع ١٢٥ بطاقة بقيمة ١٠٠ ﷼ و ١١٢ سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.// انتهى //03:59ت م0016