جيزان 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس، افتتاح المرحلة الأولى لمركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد بجازان.وقام سمو أمير المنطقة فور وصوله مقر المركز بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاحه.وتجول سموه والحضور على أقسام المركز، مطلعا على الخدمات التي يقدمها لفئة صغار طيف التوحد من المستفيدين من خدماته من أبناء المنطقة والمقيمين بها، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية على الجميع.وتضمن الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، أوضح فيها أن افتتاح المركز يأتي امتداداً للخدمات التي تقدمها الجمعية منذ تأسيسها على يد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز - رحمه الله - من خلال المراكز التابعة لها ليكون المركز الرابع على مستوى المملكة بعد الثلاثة المراكز السابقة في كل من الرياض وجدة والدمام والتي تقدم خدماتها لأكثر من ٤٥٠ مستفيداً ومستفيدة.وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد، عزم مجلس إدارة الجمعية على إنجاز المرحلة الثانية من مركز الأمير تركي بن ناصر بجازان الخاصة بوحدة تدريب البالغين والمرحلة الثالثة لتنفيذ وحدة التدريب المهني، بما يمكن المركز من تقديم خدماته في مجال الرعاية والتأهيل لهذه الفئة الغالية وليصبح بذلك أكبر مركز للتوحد على مستوى الوطن العربي.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن المركز وكلمة أولياء أمور المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز، فيما كرم سمو أمير المنطقة الجهات الداعمة والمساهمة في تنفيذ المركز، وتسّلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.// انتهى //04:39ت م0017