جيزان 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بقصر الإمارة مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد والوفد المرافق لهما.وجرى خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، ومركز الأمير تركي بن ناصر للتوحد بالمنطقة الذي افتتحه سمو أمير المنطقة في وقت سابق اليوم، والمهام والأعمال والمهام المناطة بالمركز والخدمات التي يقدمها لفئة صغار طيف التوحد من أبناء وبنات المواطنين والمقيمين بالمنطقة.// انتهى //05:04ت م0018