المدينة المنورة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله -، تضمنت أمطارًا رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد والعلا.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم، وتستمر حتى الثامنة مساء.// انتهى //05:53ت م0021