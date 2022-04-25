إسلام آباد 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار مفاوضات الحكومة الباكستانية مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى موافقة الحكومة على رفع أسعار الوقود والكهرباء بناء على توصيات الصندوق.وتحدثت عن الدور الريادي الكبير الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم جهود السلام في المنطقة وخاصة في اليمن، ومواقفها الأخوية تجاه الدول الإسلامية.واهتمت بتوجيهات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسلطات المعنية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحد من انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، والحد من تأثير أزمة الطاقة على القطاع الصناعي.وسلطت الضوء على عزم باكستان وروسيا مواصلة التعاون القائمة بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، وتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الذي يتم تنفيذه في باكستان بتمويل من روسيا، وعدم قبول أي قيود في هذا الشأن.في الشأن الاقتصادي أخبرت عن ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات في باكستان بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والكمبيوتر والمعلومات إلى 1.948 مليار دولار وبنمو بنسبة 29.26٪.// انتهى //07:02ت م0027