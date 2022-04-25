الرباط 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الى اللقاءات المكثفة التي عقدها الوفد المغربي الذي رأسته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بمناسبة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.وأشارت صحف الاثنين الى ردود الافعال الصادرة بتونس بخصوص المرسوم المتعلق بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وتناولت صحف الرباط قرار السلطات الاسرائيلية إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة اعتبارا من يوم أمس، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.وتناقلت صحف اليوم اتهامات الحكومة اليمنية لجماعة الحوثي، بعرقلة تشغيل مطار صنعاء الدولي ومنع اقلاع اول رحلة تجارية منه.وأفردت صحف المغرب اهتماما خاصا لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أعادت انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، لولاية رئاسية ثانية، بعد فوزه على زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان.وتابعت الصحف تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية التي دخلت شهرها الثالث، لافتة الى تجديد الرئيس زيلينسكي دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، وذلك عشية زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين الى كييف.وتحدثت الصحف عن مخلفات انفجار في مصفاة للنفط جنوبي نيجيريا، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن مائة شخص.// انتهى //07:21ت م0028