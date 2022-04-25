الخليل 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين ، من بلدة اذنا، في محافظة الخليل وأخر من العيساوية في القدس.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل ،إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة اذنا ،اياد عواودة ،فيما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر خليل الشوابكةوفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل سبتة، بلدة العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة اثناء مروره عن حاجز عسكري مفاجئ قريب البلدة.// انتهى //09:23ت م0029