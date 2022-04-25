سيئول 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية، اليوم ، 34 ألفا و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 مليونا و929 ألفا و564 إصابة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 110 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و243 حالة.// انتهى //09:43ت م0031