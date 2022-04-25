بروكسل 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على إطلاق مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند في اجتماعهما في نيودلهي اليوم .وقال بيان مشترك أوروبي هندي نشر في بروكسل إن آلية التنسيق الاستراتيجي هذه ستسمح للشريكين بمعالجة التحديات التي تتصل بالتجارة والتكنولوجيا الموثوقة والأمن، وبالتالي تعميق التعاون في هذه المجالات بين الاتحاد الأوروبي والهند.واتفق الجانبان على أن التغيرات السريعة في البيئة الجيوسياسية تسلط الضوء على الحاجة إلى مشاركة إستراتيجية مشتركة متعمقة.ووفق البيان سيوفر مجلس التجارة والتكنولوجيا التوجيه السياسي والهيكل اللازم لتفعيل القرارات السياسية وتنسيق العمل الفني وتقديم التقارير إلى المستوى السياسي لضمان التنفيذ والمتابعة في المجالات المهمة للتقدم المستدام للاقتصادين الأوروبي والهندي.وأوضح البيان انه وفي الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى ال 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، فإننا واثقون من أن القيم المشتركة والمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي والهند توفر أساسا قويا لتكثيف التعاون الاستراتيجي متبادل المنفعة والأعمق. والاتحاد الأوروبي والهند مرتبطان بعقود من الشراكة الوثيقة وهما مصممان على زيادة الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الراهنة ومعالجة الظروف الجيوسياسية.وقال البيان ان قرار إنشاء مجلس للتجارة والتكنولوجيا هو الأول للهند مع أي من شركائها والثاني للاتحاد الأوروبي بعد أول مجلس أنشأته مع الولايات المتحدة. ويعد إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند خطوة رئيسية نحو شراكة استراتيجية معززة لصالح جميع الشعوب في الاتحاد الأوروبي والهند .// انتهى //09:47ت م0032