رام الله 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب مواطنان بالرصاص في طولكرم وآخر في جنين، واعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم مصاب في جنين، وجرفت أراضي في بورين جنوب نابلس، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في جنين، وأطلقت النار تجاه الصيادين في قطاع غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والادارة الامريكية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.وتحدثت صحف فلسطين مطالبة كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية وقف الانتهاكات الإسرائيلية ووقف قمع دولة الاحتلال للحريات الدينية في مدينة القدس، ورفع الحصار المفروض على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات جامعة الدول العربية أن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة هو رسالة احتجاج للمجتمع الدولي واستنهاض للضمير الإنساني.ولفتت الصحف النظر على تصدر القضية الفلسطينية مباحثات القمة المصرية الأردنية الإماراتية التي عقدت أمس الأحد، في القاهرة.وألقت صحف الاثنين الضوء على فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.5 بالمئة من الأصوات مقابل 41.5 بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان (53 عاما).تطرقت الى إدانة// انتهى //09:48ت م0033