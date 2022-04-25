برلين 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأعلنت ألمانيا اليوم ، تسجيل 20 ألفا و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية -بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية- بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 24 مليونا و200 ألف و596 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 134 ألفا و185 وفاة.// انتهى //09:50ت م0034