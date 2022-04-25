الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس في مكتبه بالوزارة سفير جمهورية ألمانية الاتحادية لدى المملكة ديتير لاميله.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.وأطلع السفير الألماني في جولة على آلية عمل مستشفى الصحة الافتراضي مستمعاً لشرح عن الخدمات التي يُقدمها.// انتهى //10:51ت م0036