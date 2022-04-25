لندن 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.7% ليصل إلى 1916.41 دولارًا، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مارس الماضي عند 1914.58 دولارًا، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.9% مسجلةً 1917.40 دولارًا للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% لتصل إلى 23.73 دولارًا للأوقية.// انتهى //11:10ت م0037