القاهرة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات القمة بالقاهرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع في مدينة القدس المحتلة.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية على تقديم كل سُبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم للتوسع في استثماراتهم أو الدخول إلى السوق المصرية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب مدينة جنين، وإطلاق زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة وخراطيم المياه باتجاه مراكب الصيادين في قطاع غزة.وسلطت الضوء على مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بخفض التوتر المتصاعد في مدينة القدس المحتلة، وإنهاء الاستفزازات والإجراءات الأحادية، واستعادة الهدوء في البلاد.ولفتت الانتباه إلى فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، أمس، عقب حصوله على 2ر58% من الأصوات مقابل 8ر41% لمنافسته زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة الفرنسية.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى نبأ مقتل العشرات أمس، إثر انفجار في مصفاة بترول غير قانونية بمنطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا.// انتهى //11:15ت م0039