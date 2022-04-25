الدوحة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.وأعربا عن تمنياتهما له بالتوفيق في مهامه وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.// انتهى //13:06ت م0048