بورتو نوفو 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسباشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين في جمهورية بنين.واستهدفت السلال الرمضانية التي شهد جانباً من توزيعها عمدة بلدية ساكيتي، والمشرف على دعاة الوزارة في بنين الدكتور ثاني عبدالحميد الأحو، 24 ألف مستفيد.// انتهى //13:15ت م0051