الطائف 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأسهمت جهود الطواقم الصحية في عيادات مكافحة التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة الطائف في مساعدة 180 مدخنًا على الإقلاع وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م.وأبانت "صحة الطائف" أن العيادات داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالإضافة إلى العيادة المتنقلة تقوم بدور فاعل في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية والإقلاع، لافتةً أنه تم تنفيذ 195 جولة على المنشآت الصحية للتعريف بنظام مكافحة التبغ والتوعية بأضراره إلى جانب متابعة منافذ البيع.// انتهى //13:16ت م0052