الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يُقدّمه في ميزان حسناته.// انتهى //13:46ت م0056