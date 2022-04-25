الدمام 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأداء المؤسسي المتميز عبدالعزيز المحبوب يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمناسبة تأسيس الجمعية وإنطلاق أعمالها.وأشاد سموه بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية بدعم القيادة -حفظها الله- ومشاركة أبناء وبنات الوطن بالإضافة لإسهام الخبرات الوطنية في القطاع غير الربحي في دعم هذه التوجهات من خلال إنشاء الجمعيات المتخصصة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.وأعرب المحبوب عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لكافة البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع وتقدم عملاً نوعياً متميزاً وفق رؤية القيادة الحكيمة أيدها الله.وأوضح المحبوب أن تدشين هذه الجمعية يأتي مواكباً للنهضة المتسارعة التي تشهدها المملكة ارتكازاً على تميز مؤسساتها المختلفة، حيث تركز أبرز مجالات عمل الجمعية في نشر الوعي بنماذج ومعايير التميز، وتدريب المورد البشري في الجهات المستهدفة، وكذلك تأهيل مؤسسات القطاعات الثلاثة على معايير التميز المحلية والدولية، ومنح علامة تميز للمؤسسات المتميزة، بالإضافة إلى دعم تطوير إجراءات الأعمال، وتأسيس جوائز للتميز في مجالات مختلفة.// انتهى //14:43ت م0068