اقتصادي / مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
الاثنين 1443/9/24 هـ الموافق 2022/04/25 م واس
مسقط 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واس
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 90ر4194 نقطة، منخفضًا بـ 4ر24 نقطة وبـ 58ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 30ر4219 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 9 ملايين و954 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 5ر38% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7 ملايين و188 ألفًا و269 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 067ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 29ر22 مليار ريال عُماني.
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