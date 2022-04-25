مسقط 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 90ر4194 نقطة، منخفضًا بـ 4ر24 نقطة وبـ 58ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 30ر4219 نقطة.وبلغت قيمة التداول 9 ملايين و954 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 5ر38% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7 ملايين و188 ألفًا و269 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 067ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 29ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:43ت م0069