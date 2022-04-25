الكويت 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر92 نقطة ليبلغ مستوى 78ر8329 بنسبة ارتفاع بلغت 13ر1%.وجرى تداول 15ر191 مليون سهم نفذت عبر 10664 صفقة نقدية بقيمة 6ر52 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 40ر77 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 55ر6449 نقطة بنسبة 21ر1% جراء تداول 118 مليون سهم عبر 5235 صفقة نقدية بقيمة 18ر18 مليون دينار.كما صعد مؤشر السوق الأول 5ر100 نقطة ليبلغ مستوى 97ر9242 بنسبة ارتفاع بلغت 10ر1% من خلال تداول 73 مليون سهم نتيجة تنفيذ 5429 صفقة بقيمة 4ر34 مليون دينار.// انتهى //14:44ت م0070