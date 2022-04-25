جازان 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوجّه صاحب السمو الأمير مـحـمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جـــازان وبمتابعة سمو نائبه، مختلف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.// انتهى //14:50ت م0072