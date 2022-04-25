الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتعزيز التعليم الإذاعي للأطفال المتضررين من النزاع في جمهورية بوركينا فاسو، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك بمقر المركز في الرياض.وتهدُف الاتفاقية إلى تمكين الأطفال المتضررين من انعدام الأمن وإغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا من الحصول على التعليم الأساسي عبر التعليم الإذاعي وتعزيز مهارات القراءة والكتابة للأطفال، حيث يستفيد من المشروع عدد 90.000 طفل.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع التعليم لدى الفئات المحتاجة في الدول المتضررة حول العالم.// انتهى //14:51ت م0073