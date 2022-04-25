الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأنهت طالبات قسم التاريخ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامج التدريب الميداني لأعمال المسح والتنقيب الأثري في موقع الراكة بالدمام، الذي نظمته هيئة التراث بالتعاون مع كلية الآداب بالجامعة، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين في علوم الآثار والتاريخ والتراث من الجهتين.وتم تقسيم طالبات المستوى الثامن من قسم التاريخ بالجامعة، وعددهن 82 طالبة الى مجموعات بعضها في المسح والاستكشاف الاثري والبعض في إجراء المجسات الأثرية والتنقيب، وفرق تعمل على تسجيل القطع الأثرية وتصويرها وإدخال بياناتها في الحاسب الآلي.وعاشت خريجات قسم التاريخ (مسار الآثار والسياحة) تجربة ميدانية عملية ثرية في أحد أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال استخدام الأدوات الرئيسة للتدريب، وتسجيل الظواهر التي تظهر في عمليات التنقيب من طبقات أرضية أو عناصر معمارية وغيرها من المهام.ويعد هذا البرنامج الذي نظمته هيئة التراث، جانباً من جهودها في تعزيز الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وامتداداً لحرصها على تنمية المواهب المختصة بالتراث وتعزيز قدراتهم، بما يسهم في تطوير عمليات صون التراث الوطني والمحافظة عليه.// انتهى //14:59ت م0074