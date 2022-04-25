واغادوغو 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسقتل 10 أشخاص بينهم خمسة عسكريين في هجوم مسلح تعرضت له وحدة عسكرية شمال بوركينا فاسو.ونقلت وكالة الأنباء البوركينية تأكيد مصدر أمني إن مجموعات إرهابية مسلحة استهدفت أمس وحدة غاسكيندي العسكرية في منطقة سوم، ما خلف عشرة قتلى منهم خمسة جنود، موضحاً أن باقي الضحايا مدنيون.ويأتي الهجوم الجديد بعد حادث قتل فيه 12 جندياً وأربعة مدنيين في بوركينا فاسو في الثامن من أبريل الحالي.// انتهى //15:04ت م0075