جدة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ مشروع توزيع نسخ من القرآن الكريم على المعتمرين في مرحلة عودتهم بعد أداء مناسك العمرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وتعايشاً مع روحانيات شهر رمضان وفضلة؛ وخاصة مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل .وتستهدف الوزارة من هذا المشروع الذي تنفذه بالتعاون مع منصة إحسان، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، توزيع 50 ألف نسخة من القرآن الكريم؛ على مرحلتين تنتهي منها خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:08ت م0076