المنامة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,067.98 بانخفاض قدره 11.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.93 بانخفاض قدره 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ستة ملايين و533 ألفا و564 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و146 ألفا و37 دينارا بحريني تم تنفيذها من خلال 122 صفقة.// انتهى //15:10ت م0077