جدة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسشارك 900 متطوع ومتطوعة من الشباب في إفطار ما يُقارب من 20 ألف صائم من المحتاجين والأيتام في أحياء جدة، عبر مبادرة "عش لتعطي" التي أكملت عامها السادس، حيث وزعت 18 ألف وجبة متكاملة في الأحياء، و700 سلة غذائية في القرى، وقامت بزيارات خيرية لدور الأيتام والمشافي ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح المشرف العام على المبادرة هاشم الشريف أنه تم خلال هذا الشهر الكريم تحقيق معدلات عمل مرتفعة؛ حيث تم اطلاق المبادرة للمرة الأولى عام 2016م، لافتاً إلى أن فريق العمل وضع أمام عيناه المشاريع العملاقة والمبادرات الضخمة؛ حيث نجحت في رسم الابتسامة على وجوه 19600 مستفيد، إضافةً الى زيارة دور الأيتام والمستشفيات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد أن المبادرة تجسد العطاء الاجتماعي.//انتهى//15:10ت م0078