الدوحة 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضا بقيمة 222.93 نقطة، أي ما نسبته 1.59 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفا و764.05 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 174 مليونا و185 ألفا و163 سهما، بقيمة 674 مليونا و672 ألفا و026.271 ريال، نتيجة تنفيذ 17743 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:15ت م0079