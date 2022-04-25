الرياض 24 رمضان 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 م واسأوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة، حيث ستستقبل وتنهي إدارات الجوازات تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين.وأكدت الجوازات أهمية الاستفادة من خدمة "تواصل" التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي أبشر ومقيم.// انتهى //15:39ت م0089